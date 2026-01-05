Hazine iki tahvilde 77,8 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk iç borçlanmalarını gerçekleştirdi.

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 36,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 12 ay vadeli tahvil ihalesinde satışların net satış 27 milyar 919 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede basit faiz ortalama yüzde 36,64 seviyesinde oluştu.

4 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 8 milyar 505,7 milyon TL oldu. İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 19,41, ortalama yüzde 19,49, en yüksek yüzde 19,53 seviyesinde oluştu.

İHALE ÖNCESİ 41,4 MİLYAR TL'LİK SATIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ile 4 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihraçları öncesinde toplam 41,4 milyar lira borçlandı.

12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ihalesi öncesi piyasa yapıcılardan gelen 39,6 milyar liralık teklife karşılık, 16 milyar lira satış gerçekletirildi. Hazine bu tahvilde kamuya 2,4 milyar lira satış yaptı.

4 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin ihalesi öncesi piyasa yapıcılardan gelen 51,1 milyar liralık teklife karşılık, 18 milyar lira satış gerçekletirildi. Hazine bu tahvilde kamuya 5 milyar lira satış yaptı.