Goldman Sachs’dan Venezuela için petrol tahmini: Uzun vadede artabilir

Goldman Sachs'a göre, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu gözaltına almasının ardından ülkenin petrol üretimini uzun vadede artırma potansiyeli, küresel ham petrol fiyatları üzerinde zamanla düşüş baskısı oluşturabilir.

ABD'nin hafta sonu gerçekleştirdiği sürpriz operasyonla Maduro'yu yakalayıp Venezuela'yı "yönetmeyi" planladığını duyurması, küresel kamuoyunu şaşırttı. Bir zamanlar petrol üretiminde önde gelen ülkelerden biri olan Venezuela, son 20 yılda üretimde ciddi düşüş yaşamıştı.

Goldman Sachs analistleri, pazar günü yayımladıkları notta altyapının büyük ölçüde yıpranmış olmasının, olası bir toparlanmayı yavaş ve sınırlı kılacağını; ayrıca anlamlı bir arama ve üretim yatırımı için güçlü teşviklerin gerektiğini vurguladı.

Banka, 2026 yılına dair Brent petrol için varil başına 56 dolar, WTI içinse 52 dolar seviyesindeki fiyat tahminlerini korudu. Haftanın ilk işlem gününde vadeli kontratlar gerilerken, Brent petrol varil başına 61 dolar civarında işlem gördü.

Analistler ayrıca, "Rusya ve ABD'de beklentilerin üzerinde gelen üretim verilerinin yanına Venezuela'nın potansiyel üretim artışı da eklendiğinde, 2027 ve sonrasına yönelik petrol fiyatı tahminlerimiz üzerinde aşağı yönlü baskı artıyor" değerlendirmesinde bulundu.