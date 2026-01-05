Bitcoin 92 bin doları aştı!

Bitcoin, pazartesi günü 92 bin doların üzerine çıkarak 2026'ya güçlü bir başlangıç yapmaya devam etti.

Venezuela kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yatırımcı risk iştahını artırmasıyla birlikte Ether, Solana ve Cardano gibi önde gelen kripto paralarda da yukarı yönlü hareketler görüldü.

Asya işlemlerinde Bitcoin yaklaşık 92 bin 252 dolardan işlem görerek günlük yüzde 1,4, haftalık bazda ise yüzde 4'ten fazla değer kazandı.

Ether yaklaşık yüzde 1 artışla 3.150 dolar seviyesine yaklaşırken, haftalık kazancı yüzde 7'ye ulaştı.

Solana yüzde 1,6'lık günlük yükselişle son yedi günde yüzde 8'in üzerinde prim yaptı.

XRP 2 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken günlük yüzde 0,6, haftalık yaklaşık yüzde 10 artış kaydetti.

Cardano ise günlük sınırlı artışla birlikte haftalık bazda yüzde 8 değerlendi.