Trump'tan vergi freni: Mobilya ve dolaplara zam 1 yıl ertelendi
Giriş Tarihi: 2.01.2026 08:48

ABD Başkanı Donald Trump, döşemeli mobilyalar, mutfak dolapları ve banyo ünitelerine uygulanması planlanan gümrük vergisi artışını bir yıl süreyle erteleme kararı aldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, eylül ayında duyurulan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan vergi artışlarının, tüketici fiyatlarına yönelik endişeler nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

Planlanan düzenlemeyle dolap ve banyo ünitelerinde verginin yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması, döşemeli ahşap ürünlerde ise yüzde 30 vergi uygulanması öngörülüyordu. Ancak mevcut yüzde 25 vergi oranlarının korunmasına karar verildi.

