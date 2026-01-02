Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 26 Aralık ile biten haftada yüzde 2,8 yükselişle 776 milyar 11 milyon 733 bin lira artarak 27 trilyon 759 milyar 82 milyon 428 bin liradan, 28 trilyon 535 milyar 94 milyon 161 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,6 artarak 15 trilyon 636 milyar 724 milyon 560 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,1 yükselişle 9 trilyon 457 milyar 875 milyon 125 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 259 milyar 644 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 221 milyar 463 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 26 Aralık itibarıyla 2 milyar 511 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,2 artışla 5 trilyon 593 milyar 852 milyon 833 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 675 milyar 87 milyon 135 bin lirası konut, 51 milyar 490 milyon 259 bin lirası taşıt, 2 trilyon 169 milyar 228 milyon 203 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 698 milyar 47 milyon 236 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Aralık ile biten haftada 313 milyar 406 milyon 215 bin lira artarak 22 trilyon 249 milyar 960 milyon 778 bin liraya yükseldi.