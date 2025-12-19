İngiltere’de otomobil üretimi kasımda geriledi

Tata Motors'a ait JLR, altı haftalık kapanmanın ardından Ekim ayında üretime devam etti. Nissan ise İngiltere'nin en büyük otomobil fabrikası olan Sunderland'da en yeni elektrikli aracını üretmeye başlayarak İngiltere otomotiv endüstrisinin benzin ve dizelden geçişinde önemli bir adım attı.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nin açıklamasına göre, ticari araçlar dahil toplam İngiltere araç üretimi Kasım ayında yüzde 14,3 düşerek 65.932 adede geriledi ancak bu, geçen ayın rakamlarından belirgin bir iyileşme oldu.

Bununla birlikte, sektör Avrupa Komisyonu'nun yeni CO2 esnekliklerini ve sübvansiyonları "AB'de Üretildi" koşullarına bağlama önerilerinin son dönemde İngiltere hükümetinin verdiği desteği baltalayabileceği ve iki bölge arasındaki karşılıklı faydalı ticari ilişkilere zarar verebileceği konusunda uyardı.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, sektörün "biraz iyimserlikle ileriye bakabileceğini" söyledi ancak İngiltere'nin yeni AB yerel içerik gerekliliklerinin "ana kasıtsız kurbanı" haline gelmesi durumunda büyümenin baltalanacağı konusunda uyardı.