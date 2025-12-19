Goldman Sachs’dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak!

Goldman Sachs, altının önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürerek yeni rekorlara ulaşmasını bekliyor. Bankanın analistleri Daan Struyven ve Samantha Dart, merkez bankalarının güçlü alımları ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğilimlerinin altını destekleyeceğini belirterek, fiyatın Aralık 2026 itibarıyla ons başına 4.900 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Petrol piyasasında ise arz fazlası dikkat çekiyor. Analistler, günlük 2 milyon varili bulan küresel arz fazlasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayarak, Brent petrolün 2026'da ortalama 56 dolar, WTI'ın ise 52 dolar seviyelerinde işlem göreceğini tahmin ediyor. OPEC'in üretim kesintisi yapmaması halinde daha düşük fiyatların piyasayı dengelemek için gerekli olabileceği ifade ediliyor.

BAKIRDAN GÜÇLÜ PERFORMANS BEKLENTİSİ

Bankanın emtia raporunda, 2026'da bakırın alüminyuma kıyasla daha güçlü bir performans sergileyeceği öne çıkıyor. Çin'in yurt dışı maden yatırımlarındaki artış ve Afrika'daki yeni kaynakların devreye girmesiyle demir cevheri fiyatlarının ton başına 88 dolara gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca, küresel LNG arzındaki artışın Avrupa'da TTF fiyatlarını 2027 ortasına kadar %35 düşüreceği öngörülüyor. Emtiaların genel olarak ABD-Çin jeopolitik gerilimi ile yapay zekâ ve teknoloji rekabetinin odağında kalacağı da raporda vurgulanıyor.