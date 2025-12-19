Emlak rayiç bedellerine ilişkin kritik düzenleme

2026 yılına ilişkin bina ve arazi vergisi rayiç değerlerine üst sınır getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, gelecek yıl için hesaplanan vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin iki katını aşamayacak. Bu sınır, 2027, 2028 ve 2029 yıllarında da baz alınacak.

Aynı yasa kapsamında, SGK prim oranı yüzde 39'dan yüzde 54'e çıkarıldı. İşçi payı yüzde 21, işveren payı ise yüzde 33 oldu. Genel sağlık sigortası (GSS) primi yüzde 11'den yüzde 12'ye yükseltildi. Emeklilik borçlanma oranı ise yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sanayiye destek verilmesi hüküm altına alınırken, riskli yapılardaki kira yardımı 2027 sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı payının sıfıra düşürülmesi veya yüzde 50'ye kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.