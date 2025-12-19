Apara Piyasalar Bitcoin yılı kayıpla kapatabilir!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:08

Geçtiğimiz yıl, küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle kripto para piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Bitcoin, yıl içinde rekor seviyelere ulaşsa da, 2022’den bu yana ilk kez yılı yıllık bazda değer kaybıyla tamamlama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Kripto para piyasaları, ticaret savaşları, ABD'de hükümetin dönemsel kapanmaları, faiz indirimine dair belirsizlikler ve yükselen jeopolitik tansiyon gibi gelişmelerle dalgalı bir yıl geçirdi. Bu unsurlar özellikle Bitcoin üzerinde baskı yarattı. 126 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden Bitcoin, buna rağmen yılı yaklaşık yüzde 13 oranında kayıpla tamamlama riski taşıyor.

PİYASA GENELİNE YAYILMADI

Bitcoin'deki güçsüz seyir, kripto piyasasının genelini de etkiledi. Yıl içinde kırılan rekorlar büyük ölçüde Bitcoin'le sınırlı kaldı. ABD'de Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü girişler ve Başkan Donald Trump'ın kripto paralara daha sıcak yaklaşması dahi piyasada kalıcı bir toparlanma sağlayamadı.

