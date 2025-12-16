VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,39 artışla 12.646,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.665,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel olarak 12.646,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerinin devam etmesi satış baskısına neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 seviyelerinin direnç,12.500 ve 12.400 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.