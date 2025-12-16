Fransa’da Senato’dan 2026 bütçesine onay: Gözler Meclis’teki uzlaşmada!

Alt meclis olan Ulusal Meclis ise geçen ay vergi düzenlemelerini reddederek bütçe tasarısını onaylamamıştı. Bu gelişmenin ardından, Senato oylaması sonrasında her iki meclisten yedi milletvekilinden oluşan bir karma komisyon 23 Aralık'taki oylamaya kadar yeni bir taslak üzerinde uzlaşmak amacıyla Cuma günü toplanacak.

Bu oylama bütçenin nihai olarak kabul edilmesini sağlayabilir. Başbakan Sebastien Lecornu liderliğindeki hükümet, kamu sektöründeki bütçe açığını bu yıl tahmin edilen %5,4'ten %5'in altına indirmeyi hedefliyor. Ancak Maliye Bakanı Roland Lescure, Senato'dan geçen versiyonun %5,3'lük açık içerdiğine dikkat çekerek milletvekillerine daha düşük bir açık üzerinde anlaşmaları çağrısında bulundu.

Anlaşma sağlanamazsa, hükümetin geçici süreli harcama, vergi toplama ve borçlanma yetkisini sürdürebilmesi için acil durum düzenlemeleri devreye girebilir.