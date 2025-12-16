ABD, İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya aldı

FT'de yer alan habere göre; Eylül ayında duyurulan ABD-İngiltere "teknoloji refah anlaşması", yapay zeka, kuantum hesaplama ve nükleer enerji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyordu.

İngiliz yetkililer, ABD'nin anlaşmayı geçen hafta askıya aldığını doğruladı. Bir yetkili, Trump yönetiminin teknoloji ortaklığının dışındaki ticaret alanlarında Birleşik Krallık'tan tavizler talep ettiğini belirtti.

İki taraf, Donald Trump'ın İngiliz mallarına uyguladığı en ağır gümrük tarifelerini hafifletmek için Mayıs ayında bir anlaşmaya vardığından beri ticaret müzakereleri yürütüyordu.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD yetkililerinin, gıda ve sanayi mallarını düzenleyen kurallar ve düzenlemeler de dahil olmak üzere sözde tarife dışı engelleri ele alma konusunda İngilterenin isteksizliğinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

İngiltere her yıl 13.000 ton ABD sığır etinin ülkeye gümrüksüz girmesine izin vermeyi kabul etmiş olsa da, ticaret anlaşması iki tarafın daha fazla Amerikan tarım ürünü için pazar erişimini iyileştirmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğini öngörüyordu.

ABD, uzun süredir İngiltere'nin gıda ve tarım ürünlerine ilişkin Amerikan standartlarını tanımasını istiyor, ancak anlaşmada belirli taahhütler öngörülmemişti.

Trump ayrıca, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere ABD ticaret ortaklarının teknoloji şirketlerine uyguladığı dijital hizmet vergilerini daha önce eleştirmişti.

Ancak bir İngiliz yetkili, ABD'li teknoloji şirketlerini etkileyen Birleşik Krallık'ın dijital hizmet vergisinin ciddi bir sorun olmadığını iddia etti.

Taraflar arasındaki ticaret görüşmelerinden haberdar olan yetkili, "Dijital hizmet vergisi dikkat dağıtıcı bir unsurdur. Şu anda en zor konuları müzakere ediyoruz. İki taraf da bunun zaman alacağını öngörüyor. Ancak diyalog açık, aktif ve yapıcı kalmaya devam ediyor," dedi.

İngiltere İşletme Bakanı Peter Kyle ve Bilim Bakanı Liz Kendall geçen hafta teknoloji liderleriyle görüşmek üzere ABD'ye seyahat etti, ancak bu ziyaret Trump yönetiminin sektörü kapsayan anlaşmayı askıya almasından önce planlanmıştı.

Bir diğer İngiliz yetkili, ABD'li meslektaşlarının "çok sert müzakereciler olduğunu, ancak bunu yeniden yoluna koyabileceklerinden oldukça emin olduklarını" söyledi.

İngiltere hükümetinin bir sözcüsü ise, "ABD ile olan özel ilişkimiz güçlü kalmaya devam ediyor ve İngiltere, teknoloji refah anlaşmasının her iki ülkedeki çalışkan insanlar için fırsatlar sunmasını sağlamaya kararlıdır" açıklamasını yaptı.