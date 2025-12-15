Kevin Hassett’ten bağımsızlık vurgusu

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett, Fed'in başına getirilmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın politika görüşlerini dikkate alacağını, ancak faiz oranlarına ilişkin kararların merkez bankasının bağımsızlığı çerçevesinde alınacağını söyledi.

CBS kanalına pazar günü konuşan Hassett, Trump'ın ekonomi politikalarına dair "çok güçlü ve sağlam temellere dayanan görüşleri olduğunu" ifade etti.

Trump ve ekibi, uzun süredir Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri düşürmesi için baskı yapıyor. Powell'ın görev süresinin mayıs ayında sona erecek olması nedeniyle yerine geçecek isim tartışılıyor.

Fed başkanlığı için adı geçen güçlü adaylar arasında Hassett'in yanı sıra eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh da bulunuyor. Trump, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, bu iki ismin en güçlü adaylar olduğunu belirtmişti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir tatil resepsiyonunda ise "Yakında faizleri düşürmek isteyecek iyi bir Fed başkanımız olacak. Şimdilik yüksek faizlerle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hassett ise yaptığı açıklamada, Trump'ın sadece tavsiye verse bile, kendisinin görüş alabileceği uzmanlardan biri olacağını vurguladı.