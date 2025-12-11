Toplam ciro arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 35,4 artış gösterdi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 29,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 35,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.