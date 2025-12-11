SPK’den 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde birçok başvuruyla ilgili kararını duyurdu.
Buna göre Kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 270 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırımı talebine onay verdi. Ayrıca şu şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvuruları uygun bulundu:
SPK ayrıca, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar TL'lik ve Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.
Son olarak, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ'ye faaliyet izni verilmesi ile birlikte portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetkisi de tanındı.