Küresel petrol talebinde artış bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel talebin 2025'te geçen yıla göre günlük 835 bin varil artarak 103 milyon 920 bin varile yükselmesini öngörüyor.

Ajans, önceki raporunda küresel talebin bu yıl 790 bin varil artışla 103 milyon 880 bin varile ulaşacağını öngörmüştü.

Talebin OECD bölgesinde önceki yıla kıyasla günlük 13 bin varil artarak 45 milyon 820 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 822 bin varil artarak 58 milyon 100 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin 2026 yılında bu yıla göre günlük 870 bin varil yükselişle 104 milyon 790 bin varil seviyesine çıkması bekleniyor.

KÜRESEL PETROL ARZI KASIM AYINDA GERİLEDİ

Küresel petrol arzı kasım ayında 610 bin varil azalarak 107 milyon 5 bin varile indi. Bunun başlıca nedeni yaptırımların etkisiyle Rusya ve Venezuela üretimindeki sert gerileme oldu.

Söz konusu dönemde, OPEC grubunun ham petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 240 bin varil azalarak 34 milyon 760 bin varil olarak hesaplandı.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 370 bin varil azalışla 72 milyon 75 bin varil seviyesine düştü.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 3 milyon 100 bin varil yükselerek 106 milyon 2 bin varile çıkacağı öngörülüyor.