İngiltere’de konut piyasası yavaşladı

Kraliyet Yetkili Değerleme Uzmanları Enstitüsü'nün (RICS) aylık anketine göre yeni alıcı talepleri göstergesi ekimdeki eksi yüzde 24'ten kasımda eksi yüzde 32'ye gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana en zayıf seviyeye indi.

RICS Konut Piyasası Anketi yanıtlarının dörtte üçü, bütçenin 26 Kasım'da açıklanmasının ardından geldi.

RICS başekonomisti Simon Rubinsohn, "Konut piyasası aylardır ivme kazanmakta zorlanıyor ve son bütçe duyuruları bu tabloyu kayda değer biçimde değiştirmeyecek" dedi. Rubinsohn, bütçe kaynaklı belirsizliğin sona ermesinin olumlu olduğunu ancak erişilebilirlik sorunları ve yüksek borçlanma maliyetlerinin yakın vadede faaliyeti baskılamaya devam edeceğini vurguladı.

Fiyat göstergesi ise ekimdeki revize edilmemiş eksi yüzde 19'dan kasımda eksi yüzde 16'ya yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü seviyeye çıktı.