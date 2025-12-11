Brent petrolün varili 61,72 dolar

Dün 62,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,45 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 61,72 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi kararı sonrası küresel talebe ilişkin endişelerin sürmesi ve jeopolitik gelişmelerin sınırlı etki göstermesi belirleyici oldu.

Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek hedef aralığını yüzde 3,5-3,75'e çekti. Bu, mevcut döngüdeki üçüncü faiz indirimi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğunu doğruladı.

ABD'nin Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koyması ilk etapta arz kesintisi ihtimalini gündeme getirdi ancak bu adımın küresel piyasaya geniş ölçekli etkisinin olmayacağı değerlendirmeleri fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri de talep tarafındaki zayıflığı destekledi. EIA'nın haftalık verilerine göre ham petrol stokları beklentilerin üzerinde azalırken, benzin ve distilat stoklarındaki artış, ürün talebindeki mevsimsel yavaşlamayı ortaya koydu. Bu görünüm de fiyatların gerilemesine katkı sağladı.

Uzmanlar, mevcut durumda talep kaynaklı risklerin öne çıktığını ve bu nedenle petrol fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalmaya devam edebileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,34 dolar direnç, 61,29 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.