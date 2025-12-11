ABD’nin bütçe açığı kasım ayında geriledi

ABD Hazine Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Verilere göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ikinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 173 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet geçen yıl Kasım ayında 367 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasım ayında yıllık bazda yüzde 53 azalış gösterdi. Bu döneme ilişkin piyasa beklentisi ise 186,5 milyar dolarlık bir açık oluşması yönündeydi.

Hükümetin gelirleri Kasım ayında yıllık yüzde 11 artışla 336 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 24 azalarak 509 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde hükümet gelirlerindeki artışta, 30,8 milyar dolara ulaşan gümrük vergilerinden elde edilen gelir etkili oldu.

Ülkede 2026 mali yılının ikinci ayı olan Kasım itibarıyla toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 458 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 624 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk iki ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 740 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 4 azalışla 1,2 trilyon dolara geriledi.