Bankalardan yapay zeka uyarısı: İstihdamı azaltabilir

JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi ABD'nin önde gelen bankalarının üst düzey yöneticileri, yapay zekânın (YZ) verimliliği ciddi oranda artıracağını, bunun da istihdamda azalmaya yol açabileceğini ifade ediyor.

JPMorgan Chase Tüketici ve Topluluk Bankacılığı Başkanı Marianne Lake, Goldman Sachs'ın düzenlediği finans konferansında yaptığı açıklamada, YZ sayesinde bankanın genel verimliliğini yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkararak iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle operasyonel birimlerde yüzde 40-50'lik verimlilik artışı beklediklerini kaydeden Lake, bu gelişmenin uzun vadede daha az çalışana ihtiyaç duyulacağı anlamına geldiğini söyledi.

Wells Fargo CEO'su Charlie Scharf da YZ'nin iş yapma kapasitesini artırdığına dikkat çekerek, henüz personel azaltımına gitmediklerini, ancak gelecekte daha az çalışanla daha fazla iş yapılabilecek alanlar bulmayı hedeflediklerini belirtti. Scharf, yapay zekânın insanların yerini tamamen almayacağını ancak iş süreçlerinde köklü değişimlere zemin hazırlayacağını vurguladı.

PNC Financial CEO'su Bill Demchak, bankanın otomasyon ve şube optimizasyonu stratejileri sayesinde, büyüklüğü günümüzden çok daha küçük olan 10 yıl önceki çalışan sayısını koruduğunu belirtti. Demchak, uzun süredir devam eden otomasyon sürecinin, yapay zekâ ile daha da ivme kazandığını vurgulayarak, "Mevcut heyecanın kaynağı da tam olarak YZ'nin bu süreci hızlandırması" dedi.

Citigroup'un yeni CFO'su Gonzalo Luchetti ise ABD Bireysel Bankacılık birimi üzerinden verdiği örnekte, kodlama alanında yapay zekâ sayesinde yüzde 9 oranında verimlilik artışı öngördüklerini ifade etti. Luchetti, yapay zekânın yalnızca self-servis oranlarını yükseltmekle kalmadığını, aynı zamanda insan operatörlere yönlendirilen çağrılara anlık destek sağlayarak süreçleri daha verimli hale getirdiğini söyledi.

Sektör genelinde ise benzer gelişmeler yaşanıyor. Ekim ayında Goldman Sachs, yıl sonunda olası işten çıkarmalar ve işe alım süreçlerinde yavaşlama konusunda çalışanlarını bilgilendirmişti. Bank of America ise yapay zekâ ve diğer ileri teknolojilere milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.