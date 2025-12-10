Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 685 bin lira, en yüksek 5 milyon 815 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 5 milyon 804 bin 501 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 972 milyon 302 bin 595,70 lira, işlem miktarı ise 2 bin 81,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 93 milyon 16 bin 501,60 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: