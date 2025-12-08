Yatırımcıların yeni gözdesi: Gümüş ve bakır, altını solladı

2026'ya yaklaşırken gümüş ve bakır, altını geride bırakarak yatırımcıların gözdesi haline geldi. Rekor seviyelere ulaşan fiyat rallisi beklentisi, bu metallere olan ilgiyi artırıyor.

Gümüş, yıl başından bu yana değerini neredeyse ikiye katladı. Özellikle Hindistan'dan gelen yoğun talep ve gümüş destekli ETF'lere artan yatırımlar, Londra piyasasında tarihi bir arz sıkışıklığına yol açtı.

Bu sıkışıklık kısmen azalsa da, Çin'deki stokların son on yılın en düşük düzeyine gerilemesi arz konusundaki endişeleri sürdürüyor.

Marex Group analisti Ed Meir, gümüşteki yükselişin olağandışı bir oynaklıkla gerçekleştiğini, fiyatların kısa sürede ve yoğun alımlarla hızla yükseldiğini ifade etti.

Altın son dönemde yatay seyrederken, gümüş yüzde 11'in üzerinde değer kazanarak yeni zirvelere ulaştı. Bakır fiyatları da aynı süreçte yaklaşık yüzde 9 arttı.

Gümüşü izleyen en büyük ETF olan iShares Silver Trust'ta oynaklık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sadece son bir haftada fona yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş oldu ve bu miktar, altın fonlarına olan girişleri geride bıraktı.

Uzmanlar, yatırımcıların portföylerinde değerli metallere olan düşük ağırlığın, gümüş ETF'lerine yönelik güçlü bir potansiyel yarattığını vurguluyor.