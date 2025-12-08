UBS, 10 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, 2023 baharındaki birleşmenin ardından Credit Suisse'i bünyesine katma sürecinde 2027'ye kadar 10 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planlıyor. Bu adımla birlikte bankanın toplam çalışan sayısı 95 bin tam zamanlı personele gerileyecek.

İsviçre basınına göre, işten çıkarmalar hem ülke içinde hem de yurt dışındaki pozisyonları kapsayacak. Birleşme gerçekleştiğinde toplam çalışan sayısı 119 bin 100'dü. Son iki yılda bu rakam 104 bin 427'ye düştü ve 15 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Yeni kesintilerle bu sayı 25 bine ulaşabilir.

UBS'in iş gücünü 2025'in 4. ve 5. çeyreğinde de azaltmaya devam edeceği bildirildi.

Öte yandan banka, Mozambik'e verilen kamu kredileriyle ilgili yürütülen kara para aklama soruşturmasında da gündemde. İsviçre Federal Savcılığı, eski bir Credit Suisse çalışanı hakkında iddianame hazırlarken, Credit Suisse ve UBS için de bazı suçlamalarda bulundu. Bankaların şüpheli ödemeleri önlemeye yönelik yeterli organizasyonel tedbir almadığı öne sürüldü ve kredilerin yönetimiyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.