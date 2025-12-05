Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor

Petrol fiyatları, yatırımcıların Ukrayna'da olası bir ateşkese ve küresel arz fazlasındaki artışa yönelik değerlendirmeleriyle iki günlük yükseliş trendini sürdürdü.

Brent petrol, önceki gün yüzde 0,9 oranında değer kazanmasının ardından varil başına 63 doların üzerinde işlem görmeye devam etti. ABD ham petrolü ise 60 dolar seviyelerinde dengelendi. Ukraynalı yetkililer, Florida'da gerçekleşecek yeni müzakere turuna katılmaya hazırlanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD destekli barış planında bazı maddeleri kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Piyasa oyuncuları, bu müzakerelerin anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor. Olası bir uzlaşı, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesini ve ülkenin petrol ihracatında artış yaşanmasını gündeme getirebilir.

Öte yandan arz fazlası, küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Suudi Aramco, Arab Light türü ham petrolün Ocak fiyatını 2021'den bu yana en düşük seviyeye çekmeye hazırlanırken, Kanada menşeli petrol fiyatlarında da sert düşüşler gözlemlendi.