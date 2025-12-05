Fitch’ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm ’nötr’

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için 2026 yılına ilişkin görünümünü "nötr" olarak duyururken, faaliyet ortamındaki iyileşmeye ve refinansman risklerindeki azalmaya işaret etti.

Ancak değerlendirmede, olumlu gelişmelere rağmen sektörün karşı karşıya olduğu temel sorunların devam ettiği belirtildi. Raporda, yüksek enflasyon, Türk lirası faizlerinin seviyesi, siyasi tansiyonun artma ihtimali ve süregelen makroihtiyati önlemlerin sektör üzerindeki baskıları canlı tuttuğu ifade edildi.

Fitch, 2026'da dış finansman erişiminin fırsat bazlı şekilde süreceğini öngörürken, borçlanma maliyetlerinin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, varlık kalitesinde bozulma riskinin sürdüğü, ancak bu bozulmanın "yönetilebilir ve sürdürülebilir" düzeyde kalmasının beklendiği kaydedildi.