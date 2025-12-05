Çin’de gölge bankacılık geri döndü: Yerel yönetimler yüksek faizli krediye yöneliyor

Konuya yakın kaynaklara göre, Eylül ayından bu yana Shandong gibi eyaletlerde yerel yönetimlere bağlı sanayi yatırım şirketleri ve finansman platformları, tröst şirketleri ile finansal kiralama firmalarından milyarlarca dolarlık yüksek faizli kredi temin etti.

Bu kredilerin faiz oranları çoğunlukla yüzde 8'in üzerinde — yani tahvil piyasasındaki borçlanma maliyetinin üç katından fazla.

Gölge bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bu kuruluşlar, düşük faiz ortamında getirisi yüksek yatırım fırsatları bulmakta zorlandıkları için bu kredilere istekli yaklaşıyor. Artan kredi talebi, Pekin'in LGFV adı verilen yerel yönetim şirketlerinin borçlanmasını sınırlamaya yönelik adımlarının bir sonucu. Bu önlemler, söz konusu şirketlerin banka kredileri ve tahvil ihraçları gibi daha düşük maliyetli kaynaklara erişimini kısıtladı ve bu da Çin ekonomisinde yatırımların düşmesine neden oldu.

BNP Paribas SA Çin Baş Ekonomisti Jacqueline Rong, "Bu kadar katı mali disiplin olmasaydı, güçlü bölgelerdeki platformlar yüksek maliyetli finansman yollarına başvurmazdı. Gizli borçların azaltılması ve bütçe disiplinine yönelik sıkı tedbirler, altyapı yatırımlarındaki düşüşün başlıca nedenleri olabilir" yorumunu yaptı.

Fitch Ratings'e göre LGFV'lerin toplam borcu 60 trilyon yuanı (8,5 trilyon dolar) aşıyor. Bu borcun yaklaşık yüzde 90'ı banka kredileri ve tahvillerden oluşurken, geri kalanı ağırlıklı olarak gölge bankacılık kanallarından sağlanan "standart dışı" kredilerden meydana geliyor.