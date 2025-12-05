Brent petrolün varili 63,03 dolar

Dün 63,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 63,03 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler, Washington'ın Lukoil'e yönelik yaptırımlarında "yumuşatma" niteliği taşıyan teknik bir istisna tanıması ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin belirsizliklerle geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artışla 427 milyon 500 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 411 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artışla 214 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca aynı dönemde ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi 1000 varil artarak 13 milyon 815 bin varile çıktı.

Bu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de üretimin arttığı ancak talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Öte yandan, ABD'nin yaptırım listesine aldığı petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt operasyonlarına geçici olarak izin verilmesi de arz endişelerini hafifleterek, fiyatların gerilemesine yol açtı.

Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış çabalarındaki belirsizlik fiyatlamada etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti öncesinde India Today'e verdiği röportajda, savaşın "Moskova'nın savaş başlamadan önce belirlediği hedeflere ulaşması halinde sona ereceğini" söyledi.

Putin, 2 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin çok faydalı geçtiğini, barış planındaki tüm maddelerin ele alındığını belirterek, Trump'ın Ukrayna'da barışın sağlanması için samimi çaba gösterdiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, barış sürecinde diplomatik zeminin güçlenebileceği ve çatışmanın kontrol altında tutulabileceği algısını güçlendirerek, petrol piyasalarındaki jeopolitik risk primini düşürüyor. Bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.