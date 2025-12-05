Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,63 puan ve yüzde 0,6 artışla 10.984,15 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 72,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,94 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,48 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 2,79 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD'de faiz indirimi beklentilerinin sürmesi ve bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor.

BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını Avrupa borsalarına paralel olarak pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.