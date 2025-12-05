Apara Piyasalar ABD’de işten çıkarma sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 07:53

ABD merkezli şirketlerin açıkladığı verilere göre, 2025’in ilk 11 ayında toplam işten çıkarma sayısı 1 milyon 170 bin 821’e ulaşarak pandemi yılı olan 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan Kasım ayı raporuna göre, ABD merkezli işverenlerin açıkladığı işten çıkarmalar yıllık bazda yüzde 24 artışla 71 bin 321'e yükseldi. Ancak bu rakam, Ekim ayına göre yüzde 53 oranında düşüş gösterdi.

Yılın ilk 11 ayında toplam işten çıkarma sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 1 milyon 170 bin 821'e ulaştı. Bu da 2020 yılından bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Öte yandan Kasım itibarıyla işe alım planları da zayıfladı. ABD'li işverenlerin işe almayı planladığı kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalarak 497 bin 151 olarak kaydedildi.

