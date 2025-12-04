Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 0,07 puan azalarak 71,79 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,05 puan azalarak 95,47'ye düştü.

REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,08 ve yüzde 0,30 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,87 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 0,84 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.