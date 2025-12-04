Petrol fiyatlarında jeopolitik gerginlik etkili oldu

Petrol fiyatları, yatırımcıların Ukrayna'daki olası ateşkes ve ABD-Venezuela geriliminin piyasaya etkilerine dair beklentilerini değerlendirmesiyle yatay bir seyir izledi.

Brent petrol, Çarşamba günü kaydedilen yüzde 0,4'lük artış sonrası varil başına 63 doların altında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 59 dolar seviyelerinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmeyi "makul ölçüde iyi" olarak değerlendirdi; ancak olası bir barış anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Trump, ABD'nin kısa süre içinde Venezuela'daki uyuşturucu kartellerine kara operasyonları düzenleyeceğini yineledi. Bölgede ABD askeri hareketliliğinin artması, petrol fiyatlarına sınırlı bir risk primi ekledi ve bu gelişme, önümüzdeki yıl rekor seviyelere ulaşması beklenen arz fazlasına dair endişeleri bir nebze dengeledi.

Petrol fiyatları, OPEC+'ın üretimi yeniden devreye alma hazırlığı ve diğer üreticilerin arzı artırmasıyla birlikte yıl genelinde düşüş eğiliminde ilerliyor.

Öte yandan ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta ham petrol stokları 574.000 varil artarken, benzin ve distile ürün stoklarında da yükseliş kaydedildi.