Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 830 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 5 milyon 835 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 826 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 810 milyon 315 bin 242,27 lira, işlem miktarı ise 826,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 970 milyon 45 bin 419,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Odea Bank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: