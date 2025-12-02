VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,81 artışla 12.455,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.466,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,09 üzerinde 12.466,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, kripto para piyasasındaki satış baskısı, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler ve ABD'deki imalat sektörüne ilişkin endişelerle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün İngiltere'de konut fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç, 12.400 ve 12.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.