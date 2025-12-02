Rosatom’dan Mısır’daki El Dabaa NGS’ye ekipman sevkiyatı

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, ekipman 4 ünite için üretilerek şantiyeye sevk edildi.

Makine Mühendisliği Bölümü'nün Petrozavodskmash tesisinde, El-Dabaa NGS'nin yeni güç ünitelerinin reaktör salonları için ilk parti boru hattı vanaları da üretildi. Sistemin güvenilir çalışmasını sağlamak üzere tasarlanmış 16 yüksek basınçlı ve düşük basınçlı güvenlik vanası sevk edildi. Proje kapsamında, Karelya tesisi, kendi tasarım ve proses dokümantasyonuna göre, santralin dört güç ünitesi için 220 boru hattı vanası üretecek.

Mevcutta Petrozavodskmash'ta MCP boru tertibatları ve RCPS muhafazaları üretilirken, El-Dabaa NGS'nin üçüncü güç ünitesi için basınçlandırıcı üretimi devam ediyor. Rostov Bölgesi'ndeki Atommash tesisinde ise santralin ikinci güç ünitesi için 3+ nesil VVER-1200 reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve basınç dengeleyicisi üretimi sürüyor. Bu ekipmanın 2026'nın ilk yarısında müşteriye teslim edilmesi planlanıyor.

Mısır'da inşası devam eden nükleer güç santralinin birinci güç ünitesi için reaktör, şantiyeye teslim edildi ve kurulumunun bu yıl yapılması planlanıyor.