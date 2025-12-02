JPMorgan: Avrupa bankaları için ortam mükemmel, yükseliş sürebilir

Kian Abouhossein liderliğindeki analistler yayınladıkları notta, iyileşen ekonomi ile birlikte istikrarlı faiz oranları, enflasyon ve işsizliğe atıfta bulunarak "2026'ya Avrupa bankaları konusunda sürekli ve yeniden teyit edilmiş olumlu bir görüşle giriyoruz" dediler. Kazanç artışı ve hisse geri alımlarının da görünümü desteklediğini söylediler.

Avrupa kredi kuruluşları art arda 13. çeyrek kazancına hazırlanıyor ve bu yıl şimdiye kadar bölgenin en iyi performans gösteren sektörü konumunda. Stoxx 600 Banks Endeksi yüzde 55 artarken, daha geniş ölçüt yüzde 13 kazanç sağladı. Societe Generale SA, Commerzbank AG, Banco Santander SA, BBVA SA ve Unicaja Banco SA'nın hisseleri 2025'te iki katına çıktı veya daha fazla arttı.

Analistler, Avrupa banka hisselerinin hala diğer sektörlere göre yüzde 33 indirimle işlem gördüğünü ve daha fazla kazanç için konumlandığını belirtti. Kredi kuruluşlarının güçlü sermaye pozisyonları ve 2025'ten 2027'ye kadar her yıl yaklaşık yüzde 6'lık kâr artışı beklentileri bulunuyor.

Analistlerin önde gelen tercihleri arasında Barclays Plc, Natwest Group Plc, Deutsche Bank AG ve Societe Generale, CaixaBank SA, Standard Chartered Plc ve Erste Group Bank AG yer alıyor.