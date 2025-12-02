Avro Bölgesi’nde enflasyon kasımda arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, kasımda 2,2'ye yükseldi. Enflasyon, kasımda aylık bazda ise yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde eksi 0,5 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde kasımda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,5 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,5 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,1 arttı.