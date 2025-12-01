VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 azalışla 12.233,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.257,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,14 üzerinde 12.250,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.