Japonya imalat sektörü daraldı

S&P Global tarafından yayımlanan özel sektör anketine göre, imalat PMI kasımda 48,7 seviyesine yükseldi. Endeks ekimde 48,2 olarak ölçülmüştü ve öncü veri olan 48,8 seviyesine yakın gerçekleşti. Bu, daralma hızının ağustostan bu yana en yavaş seviyeye indiğine işaret etti.

Alt sektör verileri, ara malı ve yatırım mallarında zayıflığın sürdüğünü, ancak tüketim mallarında hafif bir iyileşme görüldüğünü ortaya koydu. Yeni siparişler kasımda da düşerek gerileme dönemini iki buçuk yıla çıkardı.

Ankete katılan firmalar, küresel iş ortamındaki zayıflık, sıkılaşan müşteri bütçeleri ve düşük sermaye yatırımlarını gerekçe gösterdi. Otomotiv ve yarı iletken sektörlerinde talep zayıflığı da dikkat çekti.

Girdi maliyet enflasyonu kasımda üst üste dördüncü ayda hızlandı; artışın nedeni daha yüksek işçilik ve hammadde maliyetleri oldu. Şirketler bu baskıyı yansıtmak için satış fiyatlarını belirgin şekilde artırdı.

Öte yandan, önümüzdeki 12 aya ilişkin iş dünyası güveni 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu iyimserlikte yeni ürün lansmanları ve özellikle elektronik ekipman ile taşımacılık sektörlerinde talep toparlanmasına yönelik beklentiler etkili oldu.

Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki kabine 21,3 trilyon yenlik teşvik paketini onayladı. S&P Global Market Intelligence'tan Annabel Fiddes, hükümetin yapay zeka gibi stratejik alanlara yatırım hedeflediğini belirterek, bu paketin talep ve sektör performansı üzerindeki etkisinin önemli olacağını söyledi.