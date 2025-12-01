Çin’de konut fiyatları yükseldi

China Index Academy'ye göre, yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,37 artarken, Ekim ayında bu oran yüzde 0,28 olarak gerçekleşmişti. İkinci el konut fiyatları ise önceki aydaki yüzde 0,84'lük düşüşe kıyasla yüzde 0,94 geriledi.

Araştırma firması, ikinci el piyasada yüksek ilan hacmi ve alıcıların zayıf beklentilerinin yıl sonuna doğru fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı yoğunlaştırdığını belirtti.

Çin emlak sektörü, 2021'de sıkılaştırılan düzenlemelerin gayrimenkul geliştiricileri için likidite krizini tetiklemesinden bu yana sarsılıyor. O tarihten beri birçok firma borç temerrüdüne düştü.

Piyasanın istikrar kazanması, hanehalkı tüketimini artırabilir ve ekonominin devlet güdümlü altyapı yatırımlarına ve ABD ticaret politikalarından zarar gören ihracata olan yoğun bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Yetkililer 2024'ün ikinci yarısında sektörü desteklemek için bir dizi önlem açıkladı ancak bu yıl büyük ölçekli yeni teşvik önlemleri alınmadı.

China Index Academy, yakın vadeli politikaların konut alımlarındaki kısıtlamaların gevşetilmesi, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve talebi canlandırmak için kentsel köy yenileme projelerinin hızlandırılmasını içerebileceğini ifade etti.