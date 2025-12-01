Altın son 5 haftanın zirvesinde! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 9-10 Aralık'taki toplantısında faiz indirimine gideceği yönündeki güçlü beklentilerle birlikte son 5 haftanın en üst seviyesine ulaştı.

Ons altın, 4 bin 256 doları görmesinin ardından hafif gerileyerek yüzde 0,42 yükselişle 4 bin 235 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise serbest piyasada 5 bin 795 TL seviyesinde satılırken, Kapalıçarşı'da ise 5 bin 894 TL'den alıcı buluyor.

Analistlere göre altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket 4 bin 290 dolara kadar sürebilir. Muhtemel bir geri çekilmede ise 4 bin 208 dolar seviyesi destek seviyesi olarak takip ediliyor.

Fed üyelerinin son açıklamaları ve uzun süren hükümet kapanmasından sonra gelen zayıf ekonomik veriler, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Piyasalarda şu anda 25 baz puanlık bir indirime yüzde 87 olasılık veriliyor.

Yatırımcılar, Fed toplantısı öncesinde bu hafta açıklanacak olan imalat ve özel sektör istihdam verilerini takip ediyor. Söz konusu veriler faiz indiriminin olup olmayacağına yönelik ipucu veriyor.

Peki altın fiyatları 1 Aralık Pazartesi güne nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 1 Aralık güncel altın fiyatları…

1 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5.891,29 TL

Çeyrek altın: 9.678,48 TL

Yarım altın: 19.380,00 TL

Cumhuriyet altını: 40.280,00 TL

ONS altın: 4.243 Dolar