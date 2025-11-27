Enerji ithalatı faturası ekimde azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon 129 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 818 milyon 235 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl ekimde bu rakam 4 milyar 988 milyon 167 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 21,8 artarak 2 milyon 655 bin 791 tona yükseldi.