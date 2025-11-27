Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, sanayi karları ekimde yıllık bazda %5,5 geriledi. Bu sonuç, geçen yıl uygulanan teşviklerin yarattığı yüksek baz etkisi nedeniyle beklentilerin altında kaldı ve eylüldeki %21,9'luk artışın ardından sert bir yavaşlamaya işaret etti.

Büro istatistikçisi Yu Weining, düşüşün yüksek bazın yanı sıra finansman giderlerindeki daha hızlı artıştan kaynaklandığını belirtti. Pekin geçen yıl faiz indirimleri ve likidite artırıcı adımlar dahil geniş kapsamlı teşvikler uygulamış, bu da ekonomik göstergelerde belirgin bir toparlanma yaratmıştı.

ING ekonomistleri, demiryolu, gemi ve havacılık gibi sektörlerde güçlü ihracat talebine dikkat çekerek ekim ayında karların pozitif seyretmesini bekliyordu. Ancak açıklanan veriler bu beklentilerin gerisinde kaldı.

Yılın ilk on ayında sanayi karları geçen yılın aynı dönemine göre %1,9 arttı. Bu oran, ocak-eylül dönemindeki %3,2'lik artışa kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.