Avro Bölgesi’nde ekonomik güven arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kasım ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda 0,2 puan yükselişle 96,8 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,2 puan artarak 97 puana çıktı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olması yönündeydi. Verinin, beklentiye paralel gerçekleşmesi dikkati çekti.

Hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güvenin artmasına karşın sanayi sektöründeki güvenin azalmasıyla endeks, neredeyse yerinde seyretti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, kasımda eksi 14,2'de sabit kaldı. AB'de ise ekimde eksi 13,5 seviyesindeki endeks, kasımda eksi 13,6 seviyesine indi.