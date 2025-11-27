Asya borsaları Fed’e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin yarattığı satış baskısı yerini yükselişe bırakırken, küresel hisse senedi piyasaları kasımdaki kayıplarını telafi etmeye yaklaştı.

Artan küresel risk iştahının Asya piyasalarına da yayılmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

JAPONYA'DAN TAYVAN KRİZİNE YÖNELİK ILIMLI MESAJLAR

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, parlamentoda yaptığı konuşmada, 7 Kasım'daki ifadelerinin Tayvan'da acil durum meydana gelmesi halinde Japonya'nın verebileceği tepkiyle ilgili soruya verilen samimi bir yanıt olduğunu belirtti.

Takaiçi, Tayvan hakkındaki açıklamaları nedeniyle iki ülke arasında gerginliğin tırmanması üzerine, diyalog yoluyla Çin ile iyi ilişkiler kurarak, Japonya'nın çıkarlarını en üst düzeye çıkarmanın kendi "sorumluluğu" olduğunu vurguladı.

Hükümetin mevcut tüm bilgileri dikkate alıp ortaya çıkan özel koşulları gözden geçireceğini belirten Takaiçi, Tayvan ile ilgili "Hayati tehlike arz eden durumun ne olduğunu kapsamlı şekilde değerlendireceğini" ifade etti.

BOJ'DAN FAİZ ARTIRIM SİNYALİ

Öte yandan, Takaiçi'nin görevi devralmasından bu yana yende değer kayıpları hızlanırken, bu değer kaybının Japon hükümetinin harcama planlarının büyük miktarda borçlanmayı gerektirmesi mali tarafta endişeleri artırıyor. Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi 156 seviyesinde seyrederken, yetkililerin kura olası bir müdahalesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguçi, ABD tarifeleri kaynaklı risklerin azalmasıyla birlikte faiz artırımlarına yeniden başlanabileceğini ancak bunun "ölçülü ve adım adım" bir hızda yapılması gerektiğini belirtti.

Borçlanma maliyetlerini artırma konusunda temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Noguçi, reel faiz oranlarının çok uzun süre çok düşük tutulmasının, yenin zayıflaması ve enflasyonda istenmeyen artışlarla ekonomiye zarar verebileceğini söyledi.

Noguçi, yenin değer kaybının sürmesinin ihracat ve ithalat yoluyla ekonomik aktivite ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını ifade etti.

Noguçi, zayıf yenin ihracatı canlandırmaya yardımcı olduğunu ve Japonya'nın deflasyon yaşadığı dönemde fayda sağladığını, ancak ekonominin tam istihdama yaklaşması ve üretim açığının daralmasıyla bu faydaların ortadan kalktığını dile getirdi.

GÜNEY KORE MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2,50'de sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonda bir miktar artış yaşanmış olsa da tüketim ve ihracatın etkisiyle ekonomide iyileşmenin devam ettiği belirtilerek, büyüme görünümündeki belirsizliğin sürdüğü bildirildi.

Finansal istikrara yönelik risklerin de devam ettiği, mevcut faiz oranının korunmasının, iç ve dış politika koşullarının değerlendirilmesi sürecine uygun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, küresel ekonomide ABD'nin tarife politikaları nedeniyle yavaşlama beklendiği, buna karşın yavaşlamanın hızının ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması ve büyük ekonomilerdeki genişlemeci maliye politikaları nedeniyle kademeli olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ÇİN'DE TEŞVİK BEKLENTİLERİ PİYASALARI DESTEKLİYOR

Bu gelişmelerin yanı sıra Çin'in önde gelen emlak ve inşaat şirketlerinden China Vanke'nin 2 milyar yuan (282,6 milyon dolar) değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden onay istemesi konut piyasasında endişelere yol açsa da hükümetin sektörü destekleyeceğine yönelik beklentiler Çin borsasını pozitif etkiledi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi şirketlerinin karının ekimde yıllık bazda yüzde 5,5 azalması da ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,28 yükselişle 50.195 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,66 artışla 3.986,9 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 3.872 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 25.945 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 85.880 puanda seyrediyor.