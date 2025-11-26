OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor

Konuya yakın üç kaynağın Reuters'e verdikleri bilgiye göre, Pazar günkü görüşmelerin gündemini ağırlıklı olarak 2027 için belirlenecek üretim kotalarına temel oluşturacak üretim kapasitesi hesaplamaları olacak.

Dünyanın yaklaşık yarısını üreten OPEC+ ülkeleri, üyelerin üretim hedeflerinin belirlendiği kapasite baz hatlarını yıllardır tartışıyor. Bakanların pazar günü, ülkelerin maksimum üretim kapasitesini değerlendirecek mekanizmayı ele alacağı, bunun da 2027 referans seviyelerine temel oluşturacağı belirtildi. Konu eylül ayında teknik düzeyde gündeme gelmişti.

Nijerya gibi bazı üyeler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın değerlendirmelerine göre sınırlı yedek kapasiteye sahip olmalarına rağmen daha yüksek üretim kotaları talep ediyor. Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri, bu yıl elde ettiği küçük kota artışının ardından hâlâ önemli miktarda kullanılmamış kapasite bulunduruyor. Angola ise 2024'te üretim hedefi anlaşmazlığı nedeniyle OPEC'ten ayrılmıştı.

Olası kota değişikliklerinin tamamının grup tarafından onaylanması gerekiyor. OPEC+ birkaç yıl boyunca üretimi azaltmış, kesintilerin mart ayında günlük 5,85 milyon varil ile küresel arzın yaklaşık yüzde 6'sına ulaşmasının ardından, nisan ayında sekiz üye Pazar paylarını geri kazanmak için üretimi artırmaya başlamıştı. Bu ülkeler nisan-aralık döneminde üretim hedeflerini toplam 2,9 milyon varil artırdı. Kasım toplantısında ise aşırı arz beklentileri nedeniyle artışlara ilk çeyrek için ara verilmişti.

Kaynaklara göre OPEC+ pazar günü ilk çeyrek üretim politikasında ya da mayıs ayında kararlaştırılan 2026 grup kotasında değişikliğe gitmeyecek.