Gümüşte ivme yukarı yönlü

Gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son dönemdeki güvercin açıklamalarıyla birlikte yükselişini sürdürüyor. Ons gümüş, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin Fed'in aralıkta faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle son iki haftanın en yüksek seviyelerine çıkarak 52 dolar seviyesine yaklaştı. ABD'de Eylül ayı perakende satışları beklentilerin altında kalırken, kasımda tüketici güveni geriledi. Söz konusu gelişmeler, uzun süredir güçlü seyreden talebin zayıflamaya başladığını gösteriyor.

Piyasalarda, Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı şu anda yaklaşık yüzde 84 seviyesinde fiyatlanıyor. Geçen hafta bu oran yüzde 50 civarındaydı. Çeşitli raporlarda, faizlerin mevcut seviyelerin altına çekilmesi gerektiğini kaydeden Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in, Fed başkanlığı için öne çıkan adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

Ons gümüş, güne 51,43 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 51,30 dolar, en yüksek 52,07 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda ons gümüş 51,98 dolar civarında işlem görüyor.

Gram gümüş ise güne 70,14 TL seviyesinden başladı. Gün boyunca en düşük 69,97 TL, en yüksek 71 TL seviyeleri kaydedildi. Şu an itibarıyla gram gümüş 70,92 TL'den işlem görüyor.