Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi

Küresel emtia piyasalarında geçen haftaki satışların ardından gümüş fiyatları yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü ons fiyatı 50 dolar civarında sabit kalırken, bu durgun seyrin temelinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen "güvercin" mesajlar etkili oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTTI

New York Fed Başkanı John Williams, yaptığı değerlendirmede, yakın vadede faiz indiriminin hâlâ olasılıklar dahilinde olduğunu belirterek, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın enflasyona kıyasla daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Williams'ın açıklamalarının ardından, piyasalarda Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 44'ten yüzde 69'a çıktı.

Ancak Fed yetkilileri arasında fikir birliği sağlanmış değil. Boston Fed Başkanı Susan Collins, hangi para politikası adımının uygun olacağı konusunda henüz net bir pozisyon almadığını vurgulayarak temkinli duruşunu sürdürdü.

KAR SATIŞLARI VE TEMKİNLİ YATIRIMCI TUTUMU

Bu nedenle yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD perakende satışları, üretici fiyat endeksi ve işsizlik başvuruları gibi kritik verilere odaklanmış durumda.

Gümüş, Ekim ayından bu yana tarihi zirveleri test etmiş olsa da, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler, kâr realizasyonları ve temkinli yatırımcı davranışı fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasalarda kısa vadeli yönün, açıklanacak ekonomik veriler ve Fed'den gelecek mesajlarla netleşmesi bekleniyor.