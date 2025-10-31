New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 47.586,98 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artışla 6.872,65 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 23.932,36 puana yükseldi. Dün Amazon ve Apple'ın yayımladığı güçlü finansal sonuçların desteklediği pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yüzde 8 artarken net karı da yüzde 86 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde kar ve gelir bildiren şirketin hisseleri yüzde 1 artışla güne başladı. Amazon'un hisseleri de tahminleri aşan gelir ve kar açıklamasının ardından yüzde 12 değer kazandı.

Öte yandan dün 1'e 10 hisse bölünmesine gideceğini duyuran Netflix'in hisseleri yüzde 2 artış gösterdi.

Bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin altında kar açıklayan ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'in hisseleri ise yüzde 1 düşüş kaydetti. Chevron'un hisseleri ise tahminlerden güçlü finansal sonuçların yayımlaması sonrası yüzde 1 değer kazandı.