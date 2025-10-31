Gözler Merkez Bankası’nın 4. enflasyon raporunda: Beklentiler ne yönde?

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-IV"ün tanıtımı amacıyla 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

REEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya ve hanehalkı için 1,4 puan yükselerek yüzde 54,39'a çıkarken reel sektör için ise 0,5 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN ŞİMŞEK: REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ İYİLEŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti.

Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."