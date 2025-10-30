Apara Piyasalar Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Giriş Tarihi: 30.10.2025 08:36

Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu. Ancak ekonomi tahminlerine uygun şekilde gelişirse borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineledi.

Beklendiği gibi, BOJ kısa vadeli faiz oranlarını %0,5'te tuttu. Yönetim kurulu üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata bu karara karşı çıktı ve Eylül ayında olduğu gibi faiz oranlarını %0,75'e çıkarma önerilerini yineledi.

Enflasyon ve büyüme tahminlerini de açıklayan BOJ, çekirdek TÜFE'nin 2025 mali yılında %2,7, 2026 mali yılında %1,8 ve 2027 mali yılında %2,0 olarak kalmasını bekliyor; bu oranların önceki tahminlerle aynı olduğu ifade edildi.

Reel GSYH büyüme beklentileri ise 2025 mali yılı için %0,6'dan %0,7'ye yükseltilirken, 2026 mali yılı için %0,7 ve 2027 mali yılı için %1,0 tahminleri değişmedi.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, kararı açıklamak üzere TSİ 09:30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
